Al Louvre in mostra i capolavori dei Torlonia

Come un nuovo potente omaggio allo storico gemellaggio che unisce Roma e Parigi. I capolavori della Collezione Torlonia arrivano al Louvre, tra i musei più celebri e frequentati al mondo, per una grande mostra in programma dal 26 giugno all'11 novembre, negli appartamenti appena restaurati di Anna d'Austria e la cosiddetta 'Sala di Augusto' - la parte del museo concepita fin dall'Ottocento per accogliere le collezioni permanenti d'arte antica.

Dopo Roma e Milano, la celeberrima raccolta di statuaria antica - tra cui la Fanciulla di Vulci, il maestoso sarcofago consolare della via Ardeatina, il colossale Dacio prigioniero, la statua di Caprone (con la testa attribuita a Gianlorenzo Bernini) e due imponenti statue d'atleta - incanterà Parigi proprio nel periodo dei Giochi Olimpici, in programma dal 26 luglio all'11 agosto. 'Intitolata 'Chefs-d'oeuvre de la collection Torlonia' (Capolavori della Collezione Torlonia), la mostra è nata "grazie all'importante partenariato tra il Louvre, la Fondazione Torlonia, la soprintendenza Speciale di Roma ed Electa", dichiara la curatrice Cécile Giroire, sottolineando che per la prima volta nella storia quella che viene cosiderata come "la più grande collezione privata di scultura romana" lascia l'Italia per un'esposizione all'estero.

Rispetto alle precedenti mostre a Roma e Milano curate da Salvatore Settis e Carlo Gasparri, la tappa lungo le rive della Senna può vantare dieci pezzi 'inediti', tra cui l'imponente 'Tazza Medici', a suo tempo sistemata nella loggia di Villa Medici a Roma. In conferenza stampa al Louvre, il commissario scientifico della mostra, Martin Szewecyk, spiega che la tappa francese "non è solo l'esportazione della collezione Torlonia a Parigi. Ma qualcosa che si poteva fare soltanto qui".

Un'occasione "unica" per mettere in luce "la storia comune e le profonde affinità esistenti tra la collezione Torlonia e quella del Louvre".



