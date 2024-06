A Carrubba la residenza artistica per cantautori di Frattempi/4

E' Luca Carrubba di Civitavecchia (Roma) il vincitore della residenza artistica dedicata ai giovani cantautori di "Frattempi/4 Il Festival - La misura del tempo". La vittoria è arrivata all'auditorium di Prato Carnico (Udine) al termine di una tre giorni di musica e cultura.

La residenza artistica "Mille anni al mondo mille ancora" è stata promossa dall'associazione culturale CulturArti e dal Comune di Prato Carnico, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli.

Carrubba ha convinto la giuria composta dal direttore artistico Edoardo De Angelis, dal cantautore Alvise Nodale (vincitore della residenza 2023) e dalla musicista Paola Selva.

Applausi anche per gli altri finalisti Nicole Coceancig (Udine), Michele Arena (Roma) e Antoine Ruiz (Roma). "E' stata un'edizione strepitosa per la Residenza artistica per giovani cantautori - ha commentato De Angelis - tutti hanno vinto, anche se la guria ha dovuto sceglierne uno solo, Luca Carrubba, che tornerà il prossimo anno per chiudere l'edizione 2025".

In occasione della tre giorni si è svolta la presentazione del terzo album di inediti di Alvise Nodale dal titolo Gotes, uscito il 21 giugno su etichetta Il Cantautore Necessario, prodotto dalla CulturArti con il sostegno della Regione Fvg.

Frattempi/4 proseguirà il 4 agosto all'Area polifunzionale di Tramonti di Sopra (Pordenone) con il concerto di Piji & Emmet Ray Manouche 4et "L'amore ai tempi dello swing"; il 22 agosto alla Corte di Palazzo Morpurgo a Udine con il concerto di Francesco Ursino & Band "L'attesa"; il 30 agosto a Santa Maria la Longa (Udine) con lo spettacolo "ll Tempo delle Trincee" di e con Nicola Cossar e Edoardo De Angelis ; mentre il 16 ottobre al Teatro "Gustavo Modena" di Palmanova (Udine) Tosca e Teresa Parodi saranno protagoniste di un concerto speciale, "unica data europea" per Frattempi/4 e per il Comune di Palmanova.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA