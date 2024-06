Viterbo, falso nome e patente ritirata dal 2008, denunciato

I carabinieri di Montefiascone, in provincia di Viterbo, ieri mattina hanno denunciato un uomo del posto per guida senza patente e dichiarazione di false generalità. L'uomo, che era stato fermato durante un normale controllo, ha detto ai militari di essersi scordato la patente a casa, dichiarando più volte delle false generalità. I carabinieri insospettiti hanno approfondito le ricerche sul nome fornito, dalle quali successivamente è emerso che l'uomo non solo gli aveva dato un falso nome, ma addirittura gli era stata ritirata la patente dalla Prefettura di Rieti ben 16 anni prima.

Per lui oltre alla denuncia a piede libero, è scattata anche una sanzione amministrativa.



