Trovati minorenni in sala scommesse a Roma, sequestrata

Sequestrata dalla polizia una sala scommesse a Roma. Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa sono intervenuti in un esercizio di raccolta scommesse, nella zona di Medaglie d'Oro. Appena entrati nel locale, i poliziotti hanno trovato 14 minorenni, di età compresa tra 14 e 16 anni, 6 dei quali avevano le ricevute delle scommesse appena fatte. Dietro al bancone, nella postazione dove vengono raccolte le scommesse, c'era un 19enne la cui posizione lavorativa non era in regola. In un locale attiguo al principale erano installate, accese e funzionanti, 2 slot machine AWP, in violazione dell'ordinanza comunale che impone agli esercenti di consentire il gioco solo nelle fasce orarie 9-12 e 18-23. Tutti i minorenni sono stati riaffidati ai genitori.

E' scattato il sequestro preventivo del locale e il titolare sanzionato per 10 mila euro.

Negli ultimi sei mesi gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Roma hanno effettuato controlli amministrativi in 11 sale VLT, in varie zone della capitale e in provincia. Sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 88mila euro (pagamento in misura ridotta). Inoltre sono stati denunciati tre titolari soprattutto per il mancato rispetto delle prescrizioni imposte nell'autorizzazione, per la mancata vigilanza del locale e perché all'interno delle sale sono stati trovati ragazzi minorenni intenti alla verifica delle schedine giocate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA