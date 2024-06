Cucchi: depistaggi; processo appello slitta in autunno

Slitta in autunno il processo di appello sui depistaggi nelle indagini per la morte di Stefano Cucchi che in primo grado ha portato alla condanna per otto carabinieri. Nell'udienza fissata oggi i giudici si sono dichiarati incompatibili in quanto un componente del collegio, nella veste di gip, aveva svolto alcuni atti del procedimento.

La corte ha quindi rinviato l'avvio del processo al prossimo 3 ottobre che sarà affidato ad un diverso collegio. I giudici hanno annunciato, inoltre, la revoca della costituzione di parte civile di Ilaria Cucchi e del padre. Le accuse contestate agli otto militari dell'Arma, vanno, a vario titolo, dal falso, al favoreggiamento, all'omessa denuncia e calunnia.



