Terrorismo: in Procura a Roma commemorazione uccisione Amato

Si è svolta questa mattina in Procura, a Roma, una commemorazione del magistrato Mario Amato, ucciso da appartenenti ai Nar il 23 giugno del 1980 nella Capitale mentre era alla fermata del bus per raggiungere il suo ufficio a piazzale Clodio. Alla cerimonia era presente il procuratore capo, Francesco Lo Voi, il figlio di Amato, Sergio, e molti pm dell'ufficio giudiziario capitolino.

"Amato è caduto per il lavoro che faceva qui. -E' importante ricordare la sua figura, nell'anniversario della sua vigliacca uccisione, in un momento in cui sembrano tornare episodi di violenza anche matrice politica. Questo rende ancora più importante questo momento di ricordo".



