Partito corteo collettivi Sapienza, 'scritto una mozione'

È partito da piazza dell'Immacolata a San Lorenzo, a Roma, il corteo dei collettivi studenteschi della Sapienza organizzato in occasione del Senato accademico nell'ateneo. "Genocidio e guerra iniziano dall'università. Stop accordi. Non fermerete la nostra rabbia" si legge sullo striscione in testa al corteo che è diretto all'interno della città universitaria. "Una settimana e mezzo fa abbiamo scritto una mozione chiedendo al Senato accademico di sospendere gli accordi con le università israeliane e con le aziende belliche, chiedendo di farlo fino al riconoscimento da parte di Israele delle risoluzioni internazionali", spiega Dario del Coordinamento Collettivi Sapienza. Gli studenti, infatti, cercheranno di consegnare la mozione al Senato accademico.

"Chiediamo che quegli accordi vengano sospesi e revisionati, sospesi fino al momento in cui Israele non rispetterà le risoluzioni internazionali", aggiunge. Diverse le bandiere della Palestina sventolate dagli studenti. Su un cartello c'è il volto della premier Giorgia Meloni con due impronte di mani "insanguinate". "Sapienza complice", si legge su un foglio. E ancora: "Stop accordi".



