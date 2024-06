I Ttzoi svelano la tela dipinta con le muffe

Sabato alle 11.30 si scoprirà la prima e unica tela realizzata in pubblico dal duo artistico Ttzoi, famoso per dipingere con le muffe e la polvere dei siti storici, all'interno del museo Carlo Bilotti Aranceria di Villa Borghese lo scorso 5 giugno durante l'inaugurazione della mostra 'Genius Loci'. Allora gli artisti lasciarono la tela letteralmente ad ammuffire tra le opere esposte e realizzate nei 3 siti Unesco della Reggia di Caserta, dell'Anfiteatro di Pompei e del Colosseo. L'opera è un grande rettangolo di iuta grezza, bagnato con acqua e farina e lavorato a 4 mani da Stefano Forgione e Pino Rossi, in arte Ttozoi, poi coperto e messo al buio all'interno di una grande teca di legno dentro il museo. Il tempo e l'umidità del luogo hanno agito, creando una forma d'arte informale che si potrà ammirare dal 29 giugno al 15 settembre. Tutta la produzione sperimentale del duo è frutto di un metodo di lavoro di trasformazione nella pittura: gli artisti infatti lasciano che sulle tele grezze si depositino polvere e microrganismi, le muffe appunto, per poi bloccarne la formazione con appositi reagenti nel momento in cui l'atto creativo viene ritenuto compiuto.



