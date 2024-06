Al Museo Sax Fiumicino il celebre trombettista Supnick

Il Dixieland protagonista sabato 29 giugno al Museo del Saxofono di Fiumicino. Nell'ambito della rassegna "Fai bei suoni 2024" il celebre trombettista americano Michael Supnick, insieme ad un quintetto formato da jazzisti esperti di questo genere musicale, si esibirà, alle 21.30, in un concerto principalmente improntato alla musica di Louis Armstrong. Si ispira allo stile delle piccole orchestre che si incontravano nelle strade di New Orleans. Queste parate musicali, le "street parade", venivano utilizzate per le feste pubbliche come il Mardì Gras, per le manifestazioni, i matrimoni, e a scopo pubblicitario: l'arrivo o la partenza di un battello, campagne elettorali, o l'apertura di un nuovo locale.

A questo contesto del passato, nostalgico e frizzante al contempo, è ispirato il lavoro della formazione capitanata da Supnick e composta da Augusto Travagliati al clarinetto, Nicola Fumarola al trombone, Gino Cardamone al banjo e Alessandro Cicchirillo al basso tuba. Supnick, dal 1985, è presente nell'ambiente Jazz italiano (incluso cinque partecipazioni presso Umbria Jazz) ed internazionale. Ha anche recitato in teatro e preso parte in diverse pellicole cinematografiche sia come attore che come musicista tra cui il film di Giuseppe Tornatore "La leggenda del pianista sull'Oceano".





