Manifestazione pro-life, il Papa 'andate avanti con coraggio'

Papa Francesco ha inviato un messaggio ai partecipanti alla manifestazione "Scegliamo la Vita" che si terrà domani a Roma. "Vi esorto ad andare avanti con coraggio nonostante ogni avversità: la posta in gioco, cioè la dignità assoluta della Vita umana, dono di Dio Creatore, è troppo alta per essere oggetto di compromessi o mediazioni.

Sulla Vita umana non si fanno compromessi", sottolinea il Pontefice nel messaggio.

Si svolgerà dunque domani a Roma "Scegliamo la Vita", la manifestazione nazionale a cui aderiscono oltre 120 associazioni che porterà per le strade "migliaia di famiglie e cittadini da tutta Italia, che sfileranno in corteo per celebrare la dignità della vita umana e la sua tutela in ogni fase e condizione, dal concepimento fino alla morte naturale". Così Massimo Gandolfini, uno dei portavoce della manifestazione pro-life che partirà domani, alle ore 14, da Piazza della Repubblica per poi concludersi, dopo un corteo, in via dei Fori Imperiali. "La vita, la natalità e le colonizzazioni ideologiche gender sono entrate nell'agenda politica, tanto da aver condizionato anche i lavori del G7", aggiunge Gandolfini.

"Invaderemo le strade della Capitale con gioia, felicità, coraggio, per testimoniare la bellezza della famiglia, aperta alla Vita, vera speranza del nostro Paese. Chiederemo a Governo, partiti tutti, istituzioni e amministrazioni locali, nessuno escluso, di avere d'ora in poi uno sguardo privilegiato su famiglie, bambini, anziani, giovani coppie e naturalmente sulle donne, troppo spesso discriminate perché mamme, o abbandonate alla solitudine e all'aborto difronte a gravidanze inaspettate o difficili. Insomma, sarà una grande festa", conclude l'altra portavoce dell'evento, Maria Rachele Ruiu.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA