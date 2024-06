A Ventotene mare più bello del Lazio con 4 vele,bene anche laghi

La Guida blu 'Il Mare più Bello 2024' curata da Legambiente e dal Touring Club Italiano torna a premiare a Roma le migliori località costiere nei mari del nostro Paese. Nessuna località del Lazio riceve il massimo riconoscimento nazionale con le 5 vele: la miglior posizione nella regione ce l'ha Ventotene con 4 vele. E' quanto rende noto Legambiente Lazio, sulla sua pagina Facebook.

Le altre località nella guida sono poi Gaeta, Formia, Minturno, Montalto di Castro, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Tarquinia e Terracina con 3 vele; Anzio, Ostia, Nettuno, Ponza, Santa Marinella con 2 vele.

Riconoscimento per i Comuni 'amici delle tartarughe', Fondi, Formia, San Felice Circeo e Terracina, tra i primi a sottoscrivere il protocollo Turtlenest al quale stanno seguendo tante altre adesioni che verranno comunicate nelle prossime settimane.

"Qualità ambientale e fruizione sostenibile sono imprescindibili per una proposta turistica sana che ciascun comune costiero e lacustre deve mettere al centro delle proprie iniziative - afferma il presidente di Legambiente Lazio Roberto Scacchi -. La nostra Guida e la consegna delle vele premia la bellezza e le buone pratiche lungo le coste, ma vuole anche stimolare tutte le località a fare sempre di più e meglio sulle politiche ambientali. Con un occhio attento al bel litorale del Lazio per l'inizio dell'estate 2024, invitiamo tutti quelli che lo raggiungeranno a rispettarne gli spazi a partire dalle spiagge, così come dalle rive dei magnifici laghi della nostra regione".

Nella Guida infatti ci sono anche le località turistiche sui laghi, tante quelle nel Lazio: miglior risultato con 4 vele per i Comuni di Bolsena sull'omonimo lago, Trevignano Romano sul lago di Bracciano e Anguillara Sabazia sul lago di Martignano.

Tre le vele ai Comuni di Capodimonte e Montefiascone sul lago di Bolsena, Anguillara Sabazia e Bracciano sul lago di Bracciano, e 3 vele anche ai Comuni sul Lago del Turano (Ascrea, Castel di Tora, Colle di Tora e Paganico Sabino) e quelli nel Lago del Salto (Fiamignano, Petrella Salto e Varco Sabino). Con 2 vele il Comune di Nemi sul lago omonimo, e i comuni di Caprarola e Ronciglione sul Lago di Vico.



