Santa Cecilia, bilancio in attivo e il pubblico aumenta

Segna un attivo di circa 800 mila euro con un incremento del fatturato di 2,5 milioni di euro rispetto al 2022 il bilancio consuntivo 2023 approvato all' unanimità il 19 giugno dal Consiglio di Amministrazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Il numero dei biglietti venduti rispetto al 2022 è aumentato del 27% con un aumento di incassi del 42 per cento. Il risultato - dice una nota della Fondazione musicale - conferma l'equilibrio e la solidità economica raggiunti da anni. "Questo è l' effetto di un lavoro di squadra che, insieme alla nomina del nuovo Direttore Musicale Daniel Harding, traccia il percorso per un futuro sereno, solido e sostenibile" dice il Presidente - Sovrintendente dell'Accademia di Santa Cecilia, Michele dall'Ongaro. "E' evidente - osserva - che il significativo riempimento di una sala di 2800 posti, per non parlare dei numerosi sold out, è indice del successo di una attenta progettazione artistica e gestionale che vede nella produzione, la divulgazione e la formazione, i nodi centrali per lo sviluppo culturale della città e della società in generale".



