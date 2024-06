Parigi 2024: Barelli, Settecolli test con atleti internazionali

"Quattro mesi dopo Doha che ci ha visti protagonisti con 19 medaglie, a meno di 40 giorni da Parigi che rappresentano l'obiettivo principale della stagione, siamo qui per testarci e confrontarci con molti atleti internazionali". Lo ha detto il presidente della Federnuoto, Paolo Barelli, durante la presentazione del Settecolli.

"Ci saranno 930 atleti in rappresentanza di 51 Paesi e per alcuni di loro sarà ultima chance per qualificarsi a Parigi", ha aggiunto. Parlando della sessantesima edizione del Settecolli ha poi concluso: "Età importante, un traguardo di tutto rispetto per me e la federazione. Con il tempo questo meeting ha ottenuto sempre più".



