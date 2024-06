Mezzaroma, campioni nuoto sono ispirazione per giovani e master

"Grazie ai campioni ci sono tantissimi ragazzi che nuotano per essere lì un giorno, al Foro Italico. Ma agli atleti dico che non sono solo ispirazione per i giovani, ma anche per i master. Lo sport è salute, questo è il bello di avere un impianto del genere al Foro che ha funzionato anche durante tutti gli altri eventi internazionali". Così il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, alla presentazione del Settecolli di nuoto.

Presente alla conferenza anche Lorenzo Galanti, direttore generale dell'Ice: "Il Made in Italy pesa più del 30% del Pil, l'esportazioni sono elementi essenziali della nostra crescita.

Per questo i grandi eventi sportivi - ha sottolineato -, sono meravigliosi veicoli di promozione e siamo felici della partnership con Sport e Salute e che ci ha visto impegnati in tre grandi eventi come gli Internazionali di tennis, gli Europei di atletica e ora il Settecolli di nuoto".



