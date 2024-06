La lotta delle donne iraniane e afgane in un documentario

What we fight for di Sara Del Dot e Carlotta Marrucci, commovente e spiazzante ritratto di due ragazze iraniane e una afgana che lottano per i propri diritti è domani 21 giugno in anteprima al Festival Cinema d'iDEA - International Women's Film Festival, la manifestazione dedicata al cinema delle donne diretta da Patrizia Fregonese de Filippo, in chiusura dell'ottava edizione. Le autrici del documentario saranno presenti in sala a Spazio Scena dove si svolge la rassegna in collaborazione con l'Ufficio Cinema e Audiovisivo della Regione Lazio e LazioCrea.

A seguire, alle 22.00 si terrà la proiezione dei documentari in concorso: dall'Iran Presence di Nasim Dehghannayeri e The Touch di Elahe Ismaeilian; dall'Italia 1522 di Alessia Francischiello e Cinema vita di Gioia Ducci; dalla Spagna Week 12 di Isabel Delclaux; dal Canada Two One Two di Shira Avni.

Il festival si concluderà con la cerimonia di premiazione alle ore 23.30 presente, ospite d'eccezione, l'attrice Loretta Rossi Stuart, che annuncerà i vincitori assieme alla direttrice artistica Patrizia Fregonese de Filippo e alla madrina Romina Caruana.

La giuria di quest'anno è composta da: Bernadette Luciano, studiosa e docente di fama internazionale di Italian and European Studies presso l'Università di Auckland in Nuova Zelanda; il direttore della fotografia Gianni Mammolotti; la distributrice Claudia Bedogni; la regista, attrice, autrice e pittrice Liliana Paganini; Women in Film Tv & Media Italia formata da Marianna Carroccio, Simona Cappuccio e Manuela Pincitore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA