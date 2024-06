Esce I Marsigliesi, la Roma criminale tra cronaca e fiction

GABRIELE CRUCIATA, I MARSIGLIESI (SEM, PP. 320, EURO 19) Cronaca e fiction al centro de I Marsigliesi, nuovo romanzo di Gabriele Cruciata, pubblicato dalla casa editrice Sem. Il libro, ispirato a fatti realmente accaduti, racconta la Roma dei gangster prima di Romanzo criminale, e compone il prequel della stagione dominata dalla banda della Magliana. Protagonisti del libro sono I Marsigliesi, ricercati in mezza Europa, che nella Capitale, in pochissimo tempo, diventano monopolisti dei sequestri, del traffico di eroina, dello sfruttamento della prostituzione. Il volume sarà presentato a Roma lunedì 24 giugno in Piazza San Clemente, alle ore 19, nell'ambito della rassegna di invito alla lettura Libri in Strada. Gabriele Cruciata è un cronista specializzato in podcast e giornalismo d'inchiesta. Nel 2020, insieme alla collega Arianna Poletti, ha vinto il Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. È autore dello scoop sulla polizia segreta della Repubblica popolare cinese operante in Italia. Ha collaborato con alcune delle principali testate europee, tra cui Vice, L'Espresso, Il Sole 24 Ore, la Repubblica, Die Zeit.



