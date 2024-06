Torna Ebraica, festival internazionale di cultura

'Visionari' è il tema della 17esima edizione di 'Ebraica, Festival Internazionale di Cultura', in programma al quartiere ebraico di Roma dal 23 al 26 giugno.

Numerosi sono gli incontri, gli spettacoli teatrali e i concerti che animeranno il palco del Palazzo della Cultura, appuntamenti che hanno uno sguardo rivolto al futuro e al visionario, figura in grado di intuire l'innovazione e la sua possibile realizzazione. Promosso dalla Comunità Ebraica di Roma con il Patrocinio del ministero per la Cultura e dall'Ambasciata di Israele, il festival parte domenica con l'incontro 'Cultura e Innovazione. Dialogo sui pionieri' a cui partecipano il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e Maurizio Molinari, direttore de La Repubblica. Raffaele Morelli e Rav Roberto Della Rocca interverranno a 'Immaginare un futuro in tempo di crisi: la profezia tra religione e psicologia' dove ci si interroga sulle difficoltà degli adolescenti. Chiude la serata il concerto 'Visioni in Musica. Il potere immaginifico della musica tra tradizione ebraica, suggestioni letterarie e mistiche, declinazioni femminili' di Gabriele Coen, Barbara Eramo e Alessandro Gwis. Il 24 giugno Sandro Di Castro, Rav Alberto Funaro e Claudio Di Segni saranno al centro del talk 'La musica è cambiata. Oltre Yafuzu - Viaggio nei canti della sinagoga di Roma', dedicato ai canti della liturgia ebraica, da Yafuzu ai canti meno conosciuti. Pamela Villoresi sarà la protagonista di 'Golda e l'Italia', scritto da Elisabetta Fiorito, che ripercorre la storia di Golda Meir attraverso gli incontri con personaggi storici italiani. Chiude la seconda serata Yarona Phinas, protagonista di 'Dove va l'essere umano?' con un invito alle nuove generazioni a recuperare l'intelligenza del cuore. Il 25 giugno Ernesto D'Argenio sarà protagonista dello spettacolo 'Il Dromedario Bianco - Storie di ebrei di Libia', tratto dai racconti autobiografici di Gerard Journo, in cui l'autore ripercorre i ricordi della sua infanzia a Tripoli. Seguono Raiz e i Radicanto con 'Yam, Musica Mediterranea Immaginaria', un viaggio musicale tra canzoni napoletane e della tradizione ebraica sefardita. Il 26 giugno sono previsti il talk 'Israele - Inventori di futuro' tra Costanza Esclapon e Lital Kiperman Vaknin e Gabriella Greison con lo spettacolo 'Hedy Lamarr ve la racconto io', in cui la scrittrice racconta la storia di Hedy Lamarr.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA