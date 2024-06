Rocca saluta i ragazzi di Juppiter diretti a Capo Nord

"Cari ragazzi vi auguro buon viaggio, fate una bella esperienza e sono sicuro che tornerete felici, arricchiti e soprattutto che arricchirete tutti quelli che incontrerete sulla vostra strada".

Così, questa mattina il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che era a Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo, per salutare e augurare il buon viaggio ai ragazzi della carovana di "Destinazione Capo Nord" dell'Associazione di inclusione giovanile Juppiter.

L'iniziativa ideata con il patrocinio del Ministero dello Sport, del Ministero degli Affari Esteri e della Polizia di Stato, è un viaggio di 5 ragazzi speciali, 5 adolescenti talenti della musica e dello sport che, accompagnati da 5 giovani esperti di comunicazione si dirigeranno a Capo Nord, a bordo di 8 Audi messe a disposizione gratuitamente da una nota concessionaria romana, guidate da 11 conducenti professionisti dell'Associazione Nazionale Autieri d'Italia.

Con loro: 5 educatori, 1 psicologo e naturalmente, il presidente dell'Associazione Juppiter Salvatore Regoli.

A scortare la carovana: una Lamborghini Urus messa a disposizione dalla Polizia di Stato, con a bordo due agenti e un professionista medico del corpo.

"Questo viaggio per voi ha lo scopo di conoscersi, di fare esperienze, di incontrare nuove persone e di conoscere il mondo.

- ha continuato Rocca - Di capire la complessità del mondo in cui viviamo e di portare ciascuno la propria ricchezza all'interno di questo mondo e a sua volta arricchirsi, questo è l'obiettivo. La sfida oggi è Capo Nord, domani sarà un'altra, ma noi viviamo in un mondo che dobbiamo migliorare, e si migliora attraverso queste esperienze.

A salutare la carovana in partenza c'erano le massime autorità civili e militari del territorio. Tra queste: il sindaco di Bagnoregio Luca Profili, il commissario straordinario Asl Viterbo Egisto Bianconi, il rettore dell'Unitus Stefano Ubertini e la consigliera Luisa Ciambella.



