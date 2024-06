Regeni: legale famiglia, oggi video su chi ha tradito Giulio

"Nell'udienza di oggi sarà proiettato il video in cui Giulio parla con il venditore ambulante Abdallah che poi lo denuncerà alla National Security egiziana dopo aver ripreso tutta la scena e aver cercato di far cadere in trappola, più volte, il suo interlocutore. Giulio però non cade mai nei tranelli dell'ambulante e anzi è sempre molto didattico nelle sue risposte". E' quanto afferma l'avvocato Alessandra Ballerini, legale della famiglia, prima di entrare nell'aula bunker di Rebibbia, a Roma, dove oggi è programma l'udienza del processo a carico di quattro 007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. .

"Sarà chiaro poi dalla visione del video che parlano letteralmente due lingue diverse, non solo perché Giulio si esprime in arabo classico e Abdallah in dialetto egiziano, insomma non si capiscono. Non si capiscono anche perché hanno degli intenti diversi. Giulio è lì per aiutare mentre Abdallah è lì per poi tradirlo e consegnarlo alla National Security", ha aggiunto la legale che è presente in aula assieme ai genitori di Regeni, Claudio Paola.



