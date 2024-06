Fine riprese per il film Il Protagonista con Pierluigi Gigante

Appena terminate a Roma le riprese di Il Protagonista, opera prima di Fabrizio Benvenuto, che ne firma anche la sceneggiatura, prodotto da Morena Gentile per MG Production in associazione con Kobalt Entertainment.

Il film è la storia di un giovane attore frustrato dalla sua ricerca di successo, che recita nella vita di tutti i giorni confondendo realtà e finzione, in una metafora che utilizza l'arte della recitazione per riflettere sulla condizione umana.

A dargli un volto è Pierluigi Gigante, interprete, tra gli altri di La terra dei figli, Qui rido io, Gomorra 4, Briganti, Nata per te e prossimo protagonista della serie ACAB. Insieme a lui, nel cast, anche Alessio Lapice, Morena Gentile, Adriano Giannini.

Girato in bianco e nero, in quattro settimane di riprese tra l'Hotel Six Senses, Vignanello e Passo Corese, nella località di Fara Sabina, il film è beneficiario dei contributi selettivi alla produzione del ministero della Cultura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA