Castellitto, oltre 500 persone al Csc per Diaspora

Più di 500 persone, tantissimi giovani, hanno affollato le sale del Centro Sperimentale di Cinematografia dove, in tre sale, contemporaneamente, si presentavano film di registi libanesi, francesi, ucraini, siriani, per l'evento Diaspora degli Artisti in Guerra al via da oggi al 21 giugno.

"Le tre parole del titolo, diaspora, artisti, guerra, sono state ascoltate con un entusiasmo, un'attenzione e un bisogno che mi hanno emozionato profondamente" ha detto Sergio Castellitto Presidente del Centro Sperimentale, dopo aver aperto la manifestazione.

E' la prima volta che il Centro Sperimentale di Cinematografia, la scuola di cinema più antica del mondo, apre le sue porte al pubblico.



