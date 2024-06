Trovato con droga e un arsenale di armi,arrestato ad Aprilia

I carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto territoriale di Aprilia hanno tratto in arresto un uomo di 53 anni residente nel comune in provincia di Latina, il quale ieri pomeriggio, in seguito ad un controllo alla circolazione stradale, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare mentre si trovava a bordo della propria auto, venendo trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo crack per un peso pari a 1,4 grammi, nonché di una pistola calibro 7,65 rubata, completa di due serbatoi vuoti. I militari hanno poi perquisito le sue pertinenze, dove hanno trovato un'altra pistola rubata, questa volta una calibro 38 special priva di munizionamento, una pistola calibro 38 special, una pistola calibro 7,65 completa di caricatore con all'interno 12 colpi (anche questa rubata), una pistola revolver 8 mm priva di munizionamento, 20 cartucce calibro 38 special, 59 cartucce marca calibro 7,65 e, infine, 520 grammi di cocaina. Il cinquantatreenne è finito in manette.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA