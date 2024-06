Rivista digitale Pensiero Settimanale lancia 'Nft del pensiero'

Pensiero Settimanale, rivista digitale italiana diffusa interamente su whatsapp con 25.000 lettori settimanali, si lancia nel mercato degli Nft (token non fungibili) con la sua prima collezione sulla piattaforma OpenSea, denominata Nft del pensiero. Si tratta di una raccolta di 20 immagini che celebra la potenza della mente umana, intrecciando elementi futuristici con il rispetto per la tradizione e attenzione all'innovazione.

Pensiero Settimanale - che ha fatto il suo debutto al Salone del libro di Torino nello stand della Regione Lazio - non offre a oggi la possibilità di comprare singole opere, ma invita gli appassionati a partecipare con offerte per l'acquisto dell'intera collezione. La partecipazione all'asta per Nft del pensiero parte da una base di 1 Ethereum (Eth), una delle criptovalute più influenti e preziose. Attualmente, 1 Eth è valutato intorno ai 3.500 dollari, ma questo valore è noto per la sua volatilità, riflettendo l'evoluzione continua del mercato crypto.

"La collezione Nft del pensiero rappresenta non solo un'avventura nel futuro della digitalizzazione, ma anche - spiega Pensiero Settimanale - un punto di incontro tra tradizione e innovazione. La scelta di utilizzare OpenSea e Ethereum come piattaforme base per il lancio evidenzia l'impegno di Pensiero Settimanale nell'abbracciare le tecnologie emergenti e nel creare nuove opportunità per la sua community. Con un prezzo di partenza di 1 Ethereum, la collezione offre un'opportunità unica per chi è interessato a investire nell'arte digitale e nella cultura del pensiero, in un'epoca in cui il digitale sta ridefinendo il nostro modo di vivere e di percepire il valore".



