Modella accusata di circonvenzione, principe sentito a processo

E' fissata per il prossimo 26 novembre, davanti al giudice monocratico di Roma, l'audizione del principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa, parte offesa nel processo a carico dell'ex fidanzata bielorussa, Tanya Yashchanka, accusata di circonvenzione di incapace e autoriciclaggio.

Oggi si è aperto il procedimento e il giudice ha aggiornato l'udienza a novembre quando verrà sentita la vittima del raggiro. Secondo l'impianto accusatorio la donna, 37enne e modella, tra il 2019 e il 2021, sfruttando lo stato mentale del nobile, avrebbe sottratto all'uomo beni per un valore complessivo di 1,3 milioni di euro tra cui gioielli, orologi e auto. La donna, difesa dagli avvocati Fabio Lattanzi e Vincenzo Comi, è accusata anche di autoriciclaggio perché, secondo l'impianto accusatorio, avrebbe tentato di ripulire il denaro e i beni ottenuti trasferendoli in altre attività economiche.





