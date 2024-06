Gualtieri vede Venditti, 'Lupa Capitolina il 13 novembre'

Questa sera il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, accompagnato dall'assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport Alessandro Onorato, prima di assistere al concerto alle Terme di Caracalla, ha incontrato Antonello Venditti a cui ha annunciato l'intenzione di conferirgli la Lupa Capitolina in Aula Giulio Cesare il prossimo 13 novembre. Lo rende noto il Campidoglio.

"È stato emozionante fare questo annuncio a Venditti proprio alla vigilia del concerto che celebra i 40 anni dell'album 'Cuore' che contiene anche l'indimenticabile "Notte prima degli esami" - ha affermato il sindaco Gualtieri - una canzone universale, senza tempo, che da quarant'anni anni emoziona tutti, compresi i ragazzi maturandi che proprio oggi vivranno la loro notte prima degli esami".

"È il doveroso riconoscimento - aggiunge Onorato - a uno degli artisti più importanti della storia della musica italiana, un cantautore che ha un legame indissolubile con Roma. 'Notte prima degli esami' è nella memoria collettiva di tutti gli italiani. Da 40 anni accompagna generazioni e generazioni di studenti in un appuntamento fondamentale della vita. A questo brano ci legano ricordi, sensazioni ed emozioni che non dimenticheremo mai: è stata speciale l'esibizione di Venditti la scorsa settimana al Tim Summer Hits, davanti a una Piazza del Popolo strapiena con tanti giovani che magari nelle prossime ore affronteranno la maturità. Per 'Notte prima degli esami', per tutta la sua carriera e per aver sempre dimostrato amore vero alla nostra città, Antonello Venditti va ringraziato e Roma Capitale lo aspetta in Campidoglio per omaggiarlo con la Lupa Capitolina, il massimo riconoscimento che la Città riserva agli artisti".



