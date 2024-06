Gladiatura, progetto tra archeologia e scienza per conoscerla

Il Parco archeologico del Colosseo, Ars Dimicandi e il Gruppo Storico Romano annunciano la firma di un accordo di collaborazione scientifica innovativo per la conoscenza e la promozione della Gladiatura nel mondo antico. L'ambizioso progetto, che nasce dalla volontà del Parco archeologico del Colosseo di veicolare il tema della disciplina della gladiatura con l'ausilio di rigorose basi scientifiche, intende avvalersi delle tecniche dell'archeologia sperimentale per far conoscere e promuovere la gladiatura a livello nazionale e internazionale. Il protocollo ha un orizzonte temporale di almeno 3 anni e prevede la realizzazione di eventi itineranti che si sposteranno nelle diverse arene degli anfiteatri romani in Italia e all'estero quali emanazione del Colosseo, raggiungendo l'obiettivo di rappresentare un appuntamento fisso con cadenza annuale per scoprire e conoscere le tecniche di combattimento dei gladiatori, coinvolgendo pubblici tra loro diversi e rendendoli da spettatori a protagonisti. Gli eventi saranno infatti ricompresi all'interno di un Festival costituito da mostre, convegni, spettacoli teatralizzati, laboratori didattici, workshop e attività speciali per i più piccoli. Ogni partecipante avrà l'opportunità di immergersi nella vita e nella cultura dell'antica Roma, scoprendo le tecniche di combattimento dei gladiatori, l'organizzazione delle legioni romane e la quotidianità dell'Impero. L'accordo sarà sottoscritto e presentato nella sala stampa della Camera dei Deputati il 20 giugno alle ore 14:30, alla presenza del presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Federico Mollicone, primo firmatario della legge sulla rievocazione storica in via di approvazione definitiva, del direttore generale del Parco archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo, del presidente di Ars Dimicandi Dario Battaglia e del Presidente del Gruppo Storico Romano Sergio Iacomoni, referenti dell'accordo assieme a Federica Rinaldi, funzionario archeologo responsabile del Colosseo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA