Siccità, Lazio al sesto posto tra Regioni per alto stress idrico

Il Lazio è tra le 12 regioni italiane ad elevato stress idrico. E' quanto emerge dai dati sulla situazione idrica del nostro Paese tracciati dalla Community Valore Acqua per l'Italia di The European House - Ambrosetti. In particolare il Lazio è posizionato al sesto posto preceduto da Basilicata, Calabria, Sicilia, Puglia e Campania.

Gli esperti - riporta la Community Valore Acqua - stimano che entro il 2030 lo stress idrico si intensificherà ulteriormente in alcune regioni italiane.



