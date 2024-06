'Oltretutto', i ritratti d'arte di Danilo Bucchi al Maxxi

Il 19 giugno parte la ricca programmazione estiva del Maxxi, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, con la mostra di Danilo Bucchi 'Oltretutto', a cura di Achille Bonito Oliva. Il piazzale del museo si trasforma in una festa di immagini in movimento e suoni con i ritratti fotografici dell'artista, proiettati su schermi ledwall che avvolgono il visitatore, immergendolo in un loop di segni e volti accompagnati dalla musica techno di dj Red. E' un progetto non convenzionale quello di Danilo Bucchi, che fotografa un'umanità variegata e la invita a esprimersi attraverso il disegno. L'artista, alle prese con il linguaggio fotografico, diventa spettatore dell'opera degli altri; in mostra i ritratti in dialogo con i disegni dei volti di 80 personaggi sconosciuti ma anche di scrittori, registi, attori, stilisti, musicisti, curatori, direttori di musei incontrati per le strade di Roma, Milano, Berlino, Parigi, New York e Tokyo.

'Oltretutto' è un lavoro complesso che ha coinvolto Bucchi per quasi dieci anni, dando vita a un catalogo ragionato, edito da Drago e realizzato con il sostegno di Galleria Gaburro. E' un libro d'arte in cui l'artista va oltre, uscendo dalla dimensione classica di ritrattista, per approdare alla forma editoriale; una nuova prova d'artista, dove a parlare non sono le sue opere ma i disegni degli altri accostati ai ritratti fotografici dal lui stesso realizzati. Sono proprio gli 80 ritratti fotografici di questa umanità, messa a nudo attraverso il disegno, a circondare visivamente lo spettatore in occasione della grande festa di apertura estiva al Maxxi.



