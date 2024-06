David Gilmour, fuori il singolo Between Two Points

È uscito in digitale Between Two Points, il nuovo brano di David Gilmour con la figlia Romany alla voce e all'arpa, che anticipa il nuovo atteso album Luck and Strange, in uscita il 6 settembre per Sony Music. Cresce l'attesa anche per il suo tour mondiale, che partirà dall'Italia con 6 date al Circo Massimo di Roma (dal 27 settembre).

Between Two Points è una canzone poco conosciuta del 1999 dei The Montgolfier Brothers, l'unica cover dell'album. "Avevo quella canzone nella mia playlist dalla sua uscita. Recentemente l'ho menzionata a una o due persone: pensavo che fosse stata un successo, ma nessuno la conosceva. Ho chiesto a Romany di provarci", racconta Gilmour.

Durante le dirette streaming che Gilmour e la sua famiglia (Von Trapped series) hanno realizzato durante i lockdown del 2020 e 2021, Romany ha cantato e suonato l'arpa, e David ha scoperto che le loro voci si mescolavano in un modo che solo tra membri della stessa famiglia si può ottenere. In quel periodo, David e Romany hanno collaborato sulla canzone Yes, I Have Ghosts, che appare nelle versioni CD e Blu-Ray di Luck and Strange. "Ho realizzato che Romany ha esattamente il tipo di vulnerabilità e giovinezza giusta per la canzone. In realtà, era a metà di un saggio e doveva prendere un treno quando glielo abbiamo chiesto: 'Ok, la canto una volta sola, accendi il microfono' e quello - dice David - è il 90 percento del risultato finale della voce".

Oltre alla voce e all'arpa di Romany Gilmour e ai cori di Gabriel Gilmour, i musicisti che hanno contribuito a Luck and Strange includono Guy Pratt e Tom Herbert al basso, Adam Betts, Steve Gadd e Steve DiStanislao alla batteria, Rob Gentry e Roger Eno alle tastiere, con arrangiamenti di archi e coro di Will Gardner. Nella title track - registrata nel 2007 durante una jam in un fienile a casa di David - è presente anche il compianto tastierista dei Pink Floyd, Richard Wright.

Luck and Strange sarà composto da 9 tracce (8 inediti più la rielaborazione di "Between Two Points"). È stato registrato nell'arco in cinque mesi tra Brighton e Londra ed è il primo album di Gilmour dopo 9 anni, prodotto da David Gilmour e Charlie Andrew, noto per il suo lavoro con Alt-J e Marika Hackman.

David Gilmour torna dal vivo in Italia dopo otto anni: gli spettacoli si svolgeranno al Circo Massimo di Roma il 27, 28 e 29 settembre e l'1, 2 e 3 ottobre e saranno anteprima mondiale e unici spettacoli nell'Europa continentale.



