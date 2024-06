Clerici, 'finalmente sono tornata nella mia casa nel bosco'

"Grazie a tutti per l'affetto e la vicinanza. Va meglio e finalmente sono tornata nella mia #casanelbosco tra alberi, natura, animali. Adesso un po' di convalescenza e il bisogno di prendermi del tempo che non ho mai. Dare valore anche all'ozio e talvolta fermarsi". Lo scrive su Instagram, postando una foto che la ritrae sorridente, Antonella Clerici, che ha subito qualche giorno fa un intervento d'urgenza di rimozione delle ovaie all'Ifo - Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma, come la stessa conduttrice ha spiegato sui social. Anche nelle stories, Clerici pubblica alcune immagini del giardino della tenuta di Arquata Scrivia (Alessandria), tra le colline e i boschi del Piemonte, dove ha scelto di vivere da alcuni anni con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle.

"A casa finalmente", "buongiorno", "convalescenza", le parole che accompagnano le foto. Tanti i messaggi di affetto e di vicinanza da parte di amici e colleghi, da Giorgia a Mara Venier, da Alberto Matano a Lorella Cuccarini, da Andrea Delogu a Emma D'Aquino a Francesca Fagnani. Il 13 giugno, con un post dal letto di ospedale, Clerici aveva annunciato a sorpresa di aver affrontato un'operazione non programmata: "Come sempre voglio essere sincera con voi e raccontarvi cosa mi è successo perché questo possa ricordare a tutti l'importanza della prevenzione. Giovedì scorso arrivo a Roma con l'idea di stare vicino a un'amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D'Alessio. Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami.

Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene", aveva spiegato, ringraziando tutti i medici e infermieri che si erano presi cura di lei e gli amici che l'avevano sostenuta.



