Banca Fucino entra in Fondazione Roma Regeneration Ets

Banca del Fucino entra come socio sostenitore nella Fondazione Roma REgeneration ETS, l'ente no profit nato per promuovere un progetto di rilancio della Capitale. Lo si legge in una nota secondo cui la banca metterà a disposizione di Fondazione Roma REgeneration la sua competenza per facilitare, veicolare e supportare gli investitori nazionali ed internazionali, agevolando la connessione con la Capitale e promuovendo il rilancio di Roma, attraverso il perseguimento dei fini istituzionali e statutari della Fondazione.

Fondazione Roma REgeneration ETS è nata nel 2023 per iniziativa di Dea Capital Re sgr,Investire Sgr e Fabrica Immobiliare SGR "che da sempre sono presenti sul territorio della città e ne condividono valori, cultura e storia. La Fondazione è un'iniziativa comune nell'interesse di Roma, aperta a tutti i soggetti istituzionali, pubblici e privati che vogliano condividere e contribuire al perseguimento delle finalità statutarie".



