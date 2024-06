Spari in centro a Latina, intervengono carabinieri e 118

I carabinieri della compagnia di Latina sono intervenuti poco dopo le 12 di oggi in via Ludovico Ariosto, nel centro del capoluogo pontino, dopo esser stati allarmati da un cittadino che ha riferito di aver sentito sparare alcuni colpi di arma da fuoco da uno dei palazzi ai lati della via. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, anche un'ambulanza del 118, un auto medica e i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina. Tuttavia, dopo oltre due ore di accertamenti, fino a questo momento non è stata trovata ancora nessuna persona ferita.



