Cassonetti in fiamme nella notte in via Lago Tana, nel quartiere Trieste a Roma. Alcuni residenti hanno segnalato al numero di emergenza 112 l'incendio di alcuni secchioni della raccolta della carta dell'Ama. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Parioli e i vigili del fuoco. Sono in corso indagini per stabilire la natura dell'incendio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA