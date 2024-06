Ballando on the road, Milly Carlucci pronta per la nona edizione

Che sia Valzer o Slow Fox, che siano balli latini o caraibici, che siano hip hop, tango o danza del ventre... l'attesa sta per finire. Torna infatto con la nona edizione Ballando On The Road, il live casting, nato nel 2015 dall'idea di Milly Carlucci di girare l'Italia alla scoperta di talenti del ballo di tutte le specialità, di tutte le età, professionisti o semplici appassionati.

Formula mista anche per questa stagione. La prima parte della selezione sarà virtuale e avverrà attraverso l'invio da parte degli iscritti di un video che verrà visionato e giudicato dalla nostra giuria tecnica e da Milly Carlucci.

I selezionati da questa prima fase verranno convocati a uno dei 6 appuntamenti suddivisi in 3 tappe in presenza: Antegnate Gran Shopping (Bergamo) 15-16 giugno, Centro Commerciale Vulcano Buono ( Nola) 22-23 giugno, Roma 12-13 luglio. Accanto a Milly Carlucci saranno presenti i maestri Sara Di Vaira, Alessandra Tripoli, Anastasia Kuzmina, Lucrezia Lando , ma anche, Simone Di Pasquale, Moreno Porcu ed Angelo Madonia. Immancabile la presenza di Carolyn Smith che sarà ospite nella tappa di Nola.

Da questa seconda fase, lo scorso anno sono state selezionate 32 unità di ballo (che hanno preso parte alle puntate televisive di Ballando On The Road su Rai 1) e, 8 di queste unità, sono approdate al torneo di Ballando Con Te all'interno di Ballando con Le Stelle. Quest'anno la selezione sarà molto più ampia. Su https://ballandoontheroad.com/ tutte le informazioni.



