Accoltellato per motivi di viabilità, ferito 52enne

Accoltellato durante una lite per viabilità. E' accaduto in via del Fontanile di Mezzaluna, nei pressi di Passoscuro, vicino Roma. L'uomo è stato portato in ospedale in codice rosso, ma non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la polizia. A quanto riferito dall'uomo, un cittadino polacco di 52 anni, era in macchina con la moglie quando tre persone, due uomini e una donna, li avrebbero inseguiti per motivi di viabilità per circa 10 minuti. Quando a una rotonda li hanno bloccati è nata una colluttazione con i due uomini, nomadi secondo il suo racconto, e uno lo ha ferito con diverse coltellate. Poi sono fuggiti verso Fregene. Sei le ferite riportate, tra cui alla schiena, alla mano e al torace.

Non sarebbero stati interessati organi vitali. Sono in corso indagini.



