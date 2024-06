Pride Roma, carro dedicato a chi si schiera,contro claim Atreju

Le sagome di Scurati, Bortone, Formigli, Littizzetto, Fazio, Scurati, Gruber, Saviano, Ranucci sul carro del Circolo Mario Mieli, l'associazione Lgbtqia+ che organizza il Pride sin dalla prima edizione del 1994. Il claim scelto per il carro presente alla parata di domani nella Capitale sarà: "mai zitt3, non ci silenzierete mai". Per la prima volta non sarà dedicato strettamente a una rivendicazione Lgbtqia+ ma sarà la risposta "alla campagna per le Europee di Atreju (la kermesse di Fratelli d'Italia organizzata da Gioventù nazionale, ndr) che ha messo alla berlina giornalisti e conduttori schierati. Noi abbiamo ribaltato questa campagna e abbiamo scelto persone vicine alle comunità che fanno la differenza". Così il portavoce del Roma Pride, Mario Colamarino, alla conferenza stampa del Pride, a Roma. Quest'anno il numero dei carri sarà "da record, saranno 40", aggiunge.



