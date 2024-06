Gualtieri, 'a piazza Pia lavori su reperti già da oggi'

"Ora il lavoro, in funzione della valorizzazione e della tutela, è lo smontaggio e il rimontaggio di questa meraviglia con le vasche nelle quali si lavavano gli abiti con l'urina e le vasche più grandi. È un dono che abbiamo avuto. Adesso si procederà in tempi record: l'impacchettamento inizierà già oggi e poi si potrà procedere allo smontaggio e al rimontaggio". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel corso della conferenza stampa sui ritrovamenti archeologici a Piazza Pia, a Roma, dove è in corso un maxicantiere del Giubileo. "È una operazione complessa ma possibile perché c'è una grande competenza da parte della soprintendenza. Qui siamo in 'archeologia di emergenza' e tutto sarà realizzato in tempi molto serrati ".

"Questo è un caso emblematico e positivo di come la collaborazione istituzionale si può arrivare a una soluzione doppiamente positiva. Questo è un ritrovamento molto importante che abbiamo scoperto proprio grazie all'opera. Secondo me questo ritrovamento aggiunge un fascino altissimo all'opera che non è solo un sottopasso ma anche una pedonalizzazione, uno spazio pubblico e un abbraccio tra la città e la Santa Sede".



