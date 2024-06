Caso Paciolla: genitori contro richiesta archiviazione

"La procura di Roma, in seguito ad ulteriori accertamenti istruttori, ha nuovamente disposto la richiesta di archiviazione nel procedimento riguardante la morte di nostro figlio Mario". E' quanto annunciano Anna e Pino Paciolla, i genitori del cooperante italiano Mario Paciolla, trovato privo di vita in Colombia nel 2020 dove operava per le Nazioni Unite.

"Abbiamo già dato mandato alle nostre avvocate e ai nostri consulenti al fine di predisporre opposizione alla richiesta di archiviazione - spiegano i genitori assistiti dall'avvocata Alessandra Ballerini- Noi siamo certi che Mario non possa essersi suicidato e faremo quanto in nostro potere e con tutte le nostre energie per raggiungere una verità processuale che renda giustizia a Mario e restituisca un po' di pace alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene".



