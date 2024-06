Antonello Venditti, l'edizione speciale di Cuore 40 anni dopo

A pochi giorni dagli esami di maturità, l'album Cuore di Antonello Venditti torna con un'edizione speciale a 40 anni dall'uscita. La ristampa inedita da collezione, dal titolo Cuore 40th Anniversary Edition, è disponibile dal 14 giugno in tutti gli store fisici e digitali, nelle versioni Vinile nero 180gr, CD + 45 giri e Vinile rosso 180gr autografato in esclusiva sul Sony Music Store, arricchite del nuovo brano "Dì una parola" (Heinz Music e Sony Music).

Uscito originariamente nel 1984, Cuore è considerato uno dei capolavori della discografia italiana: in questa settimana tutte le principali piattaforme digitali dedicheranno un focus speciale al disco, permettendo ai fan di rivivere le emozioni di brani intramontabili come "Ci vorrebbe un amico", "Piero e Cinzia" e soprattutto "Notte prima degli esami", canzone che con i suoi 86 milioni di streaming (worldwide) e la certificazione del Doppio Platino, è riuscita a conquistare intere generazioni.

Numerose le attività dedicate al brano che accompagneranno questo periodo. Tra queste, TikTok trasmetterà un'anteprima esclusiva del concerto "Notte prima degli esami 1984-2024 40th Anniversary" a partire dalle ore 18:00 del 18 giugno, in aggiunta ad una speciale playlist dedicata ai grandi successi dell'artista; su Amazon sarà invece lanciato un merch esclusivo con una sezione specifica di items dedicati al celebre brano.

Cuore rappresenta non solo un viaggio musicale nel mondo di Venditti, ma anche uno spaccato dell'Italia degli anni '80, con i suoi sogni, le sue sfide e le sue storie quotidiane. La ristampa di questo album è un omaggio a un'opera che ha saputo attraversare il tempo e le generazioni, mantenendo intatta la sua forza evocativa. L'album rivivrà anche live nel tour "Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary", che prenderà il via ufficialmente il 18 giugno, con tre date alle Terme di Caracalla, il 18, 19 e 21 (sold out da mesi). E sarà proprio il 18 giugno, la notte prima degli esami di Stato, la prima delle tre serate in cui l'artista tornerà ad esibirsi nella Capitale.

Venditti e la sua superband porteranno sul palco i brani dell'album Cuore insieme a molti altri grandi successi della sua lunga straordinaria storia musicale, in una serie di concerti-evento.

Le celebrazioni proseguiranno poi a luglio con un lungo tour estivo (partenza il 13 luglio da Pistoia) che toccherà alcuni dei luoghi più prestigiosi della Penisola, tra teatri di pietra, ville storiche e piazze spettacolari, mentre a dicembre il progetto arriverà sui grandi palchi dei palasport.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA