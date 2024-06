Delmastro: capo Dap,'gli invia note a limitata divulgazione'

"Ricordo di avere ricevuto una telefonata dal sottosegretario Delmastro la sera del 29 gennaio del 2023, era una domenica. Mi chiedeva una relazione sulla situazione del detenuto Cospito che era da tempo in sciopero della fame. Mi arrivarono quindi dagli uffici Gom e Nic note via mail e disposi la trasmissione al sottosegretario apponendo la clausola di limitata divulgazione, ossia solo interna alla amministrazione per evitare anche che potessero finire sulla stampa". E' quanto ha riferito in aula il capo del Dap Giovanni Russo, sentito come testimone nel processo a Roma al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.



