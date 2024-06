Arti marziali: a Roma il Campionato internazionale di kudo

Atleti di dodici Paesi si ritroveranno sabato prossimo, 15 giugno, a Roma per partecipare al Campionato internazionale di kudo, arte marziale mista giapponese. "Si conferma e si consolida la posizione del kudo in Italia - ci dice il branch chief, Graziano Lecci - che ha portato una rivoluzione culturale delle arti marziali, con i vari stili di karatè che iniziano ad inserire elementari nozioni di lotta nei loro programmi. Noi, come Kudo Italia, siamo lieti di condurre da leader questa rivoluzione". Al Pala Torrino di Roma, gli italiano affronteranno atleti provenienti da Francia, Spagna, Gran Bretagna, Georgia, Lithuania, Ucraina, Azerbaigian, Armenia, Repubblica Ceca e Bulgaria, ma ci sarà anche una delegazione giapponese con i maggiori esponenti del kudo mondiale, Jukucho Kenichi Osada e Shihan Hideaki Takahashi, che terranno uno stage tecnico il giorno dopo il campionato.



