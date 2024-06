Saluto romano e svastiche a funerale, chiesto processo per 8

La Procura di Roma ha chiesto il processo per otto militanti di estrema destra che esposero la bandiera nazista e fecero il saluto romano gridando il 'presente' durante i funerali a Roma della militante di Forza Nuova, Alessia Augello. Il fatto risale al 10 gennaio del 2022, i funerali furono celebrati i funerali nella chiesa di Santa Lucia alla circonvallazione Clodia, poco distante dal tribunale.

Nei loro confronto il pm Erminio Amelio contesta la violazione delle leggi Scelba e Mancino in materia di apologia di fascismo e incitamento alla discriminazione, all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Nel corso dell'udienza preliminare di oggi il pm ha depositato una integrazione al capo di imputazione e in particolare relativa all'articolo 2 della legge Mancino. Il procedimento è stato aggiornato ad ottobre.



