Istat, nel Lazio +8,5% nell'export a inizio anno

Sono in crescita le esportazioni del Lazio: secondo l'Istat nel primo trimestre del 2024 si è registrata una crescita tendenziale dell'8,5%.

Il report dettaglia quali sono i settori andati meglio e quelli andati peggio. A segnare l'incremento maggiore sono i prodotti in legno e sughero e gli articoli in paglia e materiale da intreccio, seguiti dalla farmaceutica e dai prodotti petroliferi raffinati; bene anche gli apparecchi elettrici, l'alimentare e il manifatturiero.

Segna invece una contrazione forte il settore dei prodotti dell'estrazione dei minerali, accanto a quello delle macchine e degli impianti. Segno meno anche per mezzi di trasporto e autoveicoli, così come gli articoli in pelle e il tessile.





