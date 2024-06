I 30 anni del Fair Play, tra i premiati Storaro e Borrometi

Il 28 giugno, nel Salone d'Onore del Coni, terza edizione dell'iniziativa Fair Play for Life, nello stesso mese in cui il Comitato Nazionale Italiano Fair Play, dal 2005 guidato da Ruggero Alcanterini, festeggia il traguardo dei 30 anni. Con il patrocinio del Coni e di Sport e Salute, in collaborazione con Acsi - Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero presieduta da Antonino Viti, e il supporto dell'Associazione Culturale Occhio dell'Arte aps condotta dalla giornalista della Stampa Estera Lisa Bernardini. Partners per il 2024 Ona (Osservatorio Nazionale Amianto) guidata dall'avv. Ezio Bonanni e Associazione Move (Arte, Sport, Spettacolo, Cultura).

Per l'informazione premiati i giornalisti Paolo Borrometi, condirettore dell'Agi, da oltre dieci anni sotto scorta per aver raccontato la mafia in Sicilia, e Davide Di Santo, attuale caposervizio e responsabile del sito web de Il Tempo. Per lo sport il neo campione del mondo a Perth di windsurf freestyle Nicola Spadea, Federica Cappelletti (presidente della Divisione Calcio Femminile Professionistica - Figc nonché presidente della Fondazione Paolo Rossi e dell'Accademia Paolo Rossi), la direttrice Scuola dello Sport Rossana Ciuffetti, Michela Moretti Girardengo (Presidente Giro d'italia d'epoca), Andrea Perugini (presidente Pedalando nella storia), il belga Philippe Housiaux, ex olimpionico e leader nel campo della comunicazione, nonché attuale guida dell'European Fair Play Movement, il cardiochirurgo Antonio Lopizzo, tra i fondatori del Comitato Nazionale Italiano Fair Play e Primo Presidente Nazionale nel 1994.

Per lo SpettacolO, award al tre volte Premio Oscar Vittorio Storaro e all'autrice televisiva, teatrale, musicale e sceneggiatrice Carla Vistarini (l'unica donna ad aver ricoperto il ruolo di direttrice artistica del Festival di Sanremo nell'intera storia del Festival). Infine, per Società, riconoscimenti alla top manager Arianna Dalla Zanna , amministratrice unica di Winecave srls, ad Antonella Di Tonno (guida della Talamonti, un'icona del rinascimento enologico in Abruzzo e una delle realtà produttive più dinamiche nel mondo dei vini italiani), all'oncologo Pasquale Montilla, alla leader Anna Pasotti nei panni di Ceo & Founder di Sostenibilità d'impresa capace di navigare attraverso i complessi meandri della sostenibilità aziendale valorizzandone principalmente gli aspetti etici e sociali.

Tra gli argomenti toccati: l'origine del concetto del Fair Play, la genesi del CNIFP, il valore della memoria, le regole corrette dell'informazione, la lotta alla mafia, i multiformi talenti nel mondo femminile, la tutela della salute. La manifestazione - trasversale - sarà dedicata alla difesa dei valori fondanti una Società di Pace - con un inno appositamente composto dal musicista internazionale e sound designer Davide Perico - e avrà lo slogan "L'Italia che vorrei, l'Italia del Fair Play!". Sarà presente una formazione della Banda dell'Esercito Italiano, dal luglio 2019 diretta dal maggiore Filippo Cangiamila, che in questo 2024 festeggia il compleanno dei 60 anni, e che omaggerà i presenti di un breve, intenso concerto. Atteso al Foro Italico, per l'occasione, flash mob di ciclisti. Invitati all'evento alti rappresentanti delle Istituzioni nazionali e regionali e prestigiosi premiati delle due precedenti edizioni di Fair Play for Life.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA