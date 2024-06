Comunali, nel Lazio 'primo round' 3-1 per il centrosinistra

Si chiude con un 3-1 a favore del centrosinistra il primo turno delle Amministrative dei grandi Comuni del Lazio: su sette città sopra i 15 mila abitanti, tre sono già andate al centrosinistra, e si tratta di Monterotondo, Cassino e Veroli. Il centrodestra conquista Tivoli e darà battaglia adesso per gli altri tre Comuni in lizza tra due settimane, cioè Civitavecchia, Palestrina e Tarquinia.

In Provincia di Roma Monterotondo si conferma un feudo imprendibile del centrosinistra: Riccardo Varone è stato riconfermato sindaco con il 53,4%; niente rivincita cinque anni dopo dunque per Simone Di Ventura. Il centrosinistra poi fa due su due in Provincia di Frosinone: a Veroli c'è poco da fare per gli sfidanti perché Germano Caperna ha stravinto con il 74,47% lasciando le briciole a Patrizia Viglianti sostenuta da FI e all'ex capogruppo FdI Cristiano Papetti. Meno brutale ma altrettanto perentoria l'altra vittoria ciociara del centrosinistra, cioè Cassino: Enzo Salera, sostenuto dal Pd, si riconferma di slancio con il 60,33%, con il triplo circa dei voti di Arturo Bongiovanni (FdI, FI, Lega).

Il centrodestra si rifà in provincia di Roma, dove conquista Tivoli al primo turno mettendo fine a due mandati 'civici': Marco Innocenzi, col 55,63% e l'appoggio di FdI, Lega e FI, è il nuovo sindaco. Il centrosinistra correva diviso: seconda è arrivata Francesca Chimenti (Avs-M5s) col 25,36%; dieci punti sotto c'è la candidata Pd Giovanna Marconi.

Ci sono poi tre città per cui bisognerà aspettare ancora due settimane per sapere chi sarà il nuovo sindaco. A cominciare da Civitavecchia, che viene da una amministrazione leghista. In vantaggio al primo turno c'è di nuovo il candidato sostenuto dal Carroccio assieme a FdI, Massimiliano Grasso con il 34,61%; a sfidarlo sarà Marco Piendibene (Pd-Avs). Occhio dunque agli altri candidati: FI schierava Paolo Poletti, che ha fatto il 17,97; il M5s Vincenzo D'Antò, con il 14,02. C'è infine il non trascurabile 6,72 della civica Roberta Galletta. Sempre in provincia di Roma c'è Palestrina: l'ex sindaco di centrodestra cadde a marzo del 2023, e ora il centrosinistra prova a conquistare il Comune partendo in vantaggio al secondo turno: Igino Macchi (sostenuto dal Pd) ha preso il 42,07%, quasi doppiando Giuseppe Cilia (FI-Nm) che ha fatto il 22,25%. Ma attenzione al 20,50% di Eleonora Nuvoli (FdI-Lega-Udc) e all'8,17% di Cristiana Polucci (Avs), oltre al 7% del civico Ludovico Rosicarelli.

C'è infine Tarquinia, unico grande Comune al voto in provincia di Viterbo: Francesco Sposetti del 'campo largo' Pd-Avs-M5s è in vantaggio col 41,76% sull'uscente Alessandro Giulivi (centrodestra) che ha preso il 25,40%. Ma Renato Bacciardi, sostenuto da tre liste civiche, ha preso il 21,30%. I suoi voti e quelli di Martina Tosoni e Gianni Moscherini (rispettivamente con l'8,59 e il 2,95) potrebbero essere determinanti per eleggere il nuovo sindaco della città degli Etruschi.



