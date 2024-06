Avvio lavori del sottopasso pedonale a Roma Trastevere

"Oggi parte un altro cantiere importantissimo per Roma perché con il sottopasso Marconi la stazione Trastevere raddoppia e diventa un vero centro dell'intermodalità: si apre a tutto l'XI municipio, al Marconi, al Portuense. Ma anche all'VIII con ponte dell'Industria e quindi si ricollegano il lato Trastevere e quello Marconi per rendere più accessibile questa stazione". A dirlo è il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, all'avvio dei lavori del sottopasso pedonale che collegherà la stazione di Roma Trastevere con il quartiere Marconi - Portuense. È un progetto che permetterà di avere intorno alla stazione "vita e non degrado e abbandono", sottolinea il sindaco. Si tratta di uno dei sette interventi che si stanno realizzando nelle stazioni di Roma, complessivamente "per un totale di 48 milioni. Vengono riqualificate per diventare poli di intermodalità. Tre si completano entro il 2024: il restyling all'aeroporto di Fiumicino, è in corso quello alla stazione Termini e alla stazione San Pietro con un intervento corposo da 11 milioni. Entro il 2025 abbiamo oltre a questo della stazione Trastevere, Roma Tuscolana da 3,5 mln, Roma Aurelia da 1 milione e Torricola. Stiamo lavorando per aggiungere a queste stazioni anche Divino Amore, Massimina e Zama", ha aggiunto Gualtieri. La richiesta ora a Ferrovie, Regione e governo è anche quella di "aiutarci ad aumentare la frequenza dei treni: la nostra visione è che la rete ferroviaria diventi una metropolitana di superficie complementare alla metro". Per l'amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana, Gianpiero Strisciuglio, "gli interventi trovano maggiore importanza nelle grandi aree metropolitane e nelle situazioni in cui, come a Trastevere, possiamo incrementare e agevolare più del 50 per cento l'accessibilità pedonale alla stazione aprendo l'accessibilità anche da un altro fronte". Sono interventi "su cui siamo concentrati nel nostro piano industriale, ancora di più in occasione di eventi come il Giubileo", ha concluso.



