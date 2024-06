Assessore Roma,preferenze comunicate,ministri si informino

"Si è confuso un problema informatico con un problema elettorale. Se lo spoglio non si fosse concluso il Tribunale di Roma non si sarebbe potuto insediare per riconteggiare le schede". Lo ha detto l'assessore alle Politiche del Personale di Roma Andrea Catarci in risposta alle affermazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto riguardo le operazioni di spoglio per le elezioni europee. "Le affermazioni del ministro sono false e fuori luogo - ha aggiunto l'assessore -. È assurdo che i ministri non sappiano cosa succede realmente all'interno dei seggi".



