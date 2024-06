Rugby: squadra italiana dei Lupi vince il Trofeo Orsi a Madrid

In una giornata di sport e condivisione, i Lupi, formazione di rugby rappresentativa della Regione Lazio, si sono imposti nella prima edizione del Trofeo Orsi, giocato sabato scorso a Madrid: in semifinale hanno battuto dapprima la squadra del Liceo francese con il punteggio di 56-0 ed in finale la formazione dell'Università Complutense (i "Cisneros") per 38-7. In precedenza, i Cisneros avevano battuto per 15-10 l'Hermo Soto del Real, poi superati dal Liceo francese nella finalina per 20-0. Il capitano dei Lupi, Andrea Chianucci, è stato eletto miglior giocatore del torneo.

Lo si apprende da una nota dell'ambasciata italiana in Spagna, che ha promosso l'iniziativa insieme al Com.It.Es. di Madrid.

"Al di là dei risultati sportivi, i giocatori di tutte le squadre hanno partecipato con entusiasmo a questa inedita iniziativa di diplomazia sportiva, che costituisce una sorta di 'mini tre-Nazioni', che nasce dal basso, riunendo formazioni di matrice italiana, spagnola e francese", aggiunge il comunicato.

All'inaugurazione erano presenti rappresentanti di autorità ed enti che hanno collaborato al progetto: tra questi il primo consigliere dell'Ambasciata d'Italia a Madrid Roberto Nocella e il vice presidente della Federazione Italiana Rugby (Fir) Antonio Luisi.

Il Trofeo Orsi è stato ideato con tre obiettivi: dare visibilità alla realtà del Rugby Club Orsi Italiani Madrid, prima associazione sportiva italiana all'estero senza scopo di lucro (rappresentata dal presidente Andrea Chevallard); far debuttare in un torneo internazionale la squadra dei Lupi, storica formazione che riuniva giocatori del centro Sud Italia e recentemente rinata su impulso del Comitato regionale Lazio della Fir per aggregare realtà sportive di matrice italiana, spagnola e francese in un progetto condiviso di amicizia e sport. Alla vigilia, la squadra dei Lupi e i dirigenti della Fir erano stati ricevuti dall'ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi.



