FdI primo partito nelle Marche, cresce il Pd

Dopo oltre 20 anni le Marche tornano ad essere rappresentate nel Parlamento europeo e con almeno due rappresentanti: l'ex capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Carlo Ciccioli, psichiatra anconetano, e il sindaco uscente dem di Pesaro Matteo Ricci, che hanno fatto il pieno di preferenze.

Un ulteriore ingresso dalle Marche potrebbe scattare per il Pd, tra rinunce al seggio e se i resti premiassero la Circoscrizione di Centro, con l'ex sottosegretaria al Mise e deputata Alessia Morani, sempre espressione del Pesarese, che si gioca l'elezione all'Europarlamento sul filo di lana con il giornalista romano Marco Tarquinio, quando mancano ancora un migliaio di sezioni da scrutinare a Roma.

Sul fronte partiti Fratelli d'Italia si conferma il primo partito nelle Marche e sfonda il muro del 30% (32,90%) con un balzo di oltre tre punti rispetto alle Politiche del 2022 (29,40%). Dopo aver incassato anche il successo alle ultime regionali eleggendo il presidente Francesco Acquaroli, espressione di FdI, e aver guadagnato il primato di prima forza nelle Politiche, il partito di Giorgia Meloni continua la sua ascesa. Meno bene il risultato per gli alleati di governo: la Lega con l'8,19% supera di poco Forza Italia che si ferma al 7,01% ma i consensi sono in calo: non basteranno per l'elezione gli oltre 14mila voti all'ex assessore regionale ora deputato del Carroccio Mirco Carloni anche in considerazione del risultato del partito. L'astensionismo resta il partito in assoluto più forte: al voto solo il 54,56% degli elettori contro il 62,14% del 2019.

Secondo partito nelle Marche, in netta crescita, è il Pd di Elly Schlein che risale la china ottenendo il 25,50% dei consensi risalendo di quasi cinque punti percentuali (si era attestato al 20,37% alle precedenti elezioni politiche): i dem eleggeranno al Parlamento Europeo Matteo Ricci forte di oltre 83mila preferenze e potrebbero portare in Europa anche Alessia Morani (oltre 31mila voti).

Il Movimento 5 Stelle, invece, registra un deciso calo rispetto al risultato precedente ma si attesta comunque come terzo partito delle Marche ottenendo con il 9,67% rispetto al 13,58%% delle Politiche del 2022. Alleanza Verdi e Sinistra supera la soglia di sbarramento con il 5,72% ed eleggerà nella circoscrizione di Centro almeno un parlamentare europeo.

Deludente il risultato delle urne per Azione - Siamo Europei (3,31%); Stati Uniti d'Europa (2,84%); Pace Terra e Dignità (2,79%); Democrazia Sovrana Popolare (0,86%); Libertà (0,80%) e Alternativa Popolare (0,40%).

L'ultima parlamentare europea eletta nella circoscrizione Italia - Centro era stata Luciana Sbarbati, repubblicana eletta al Pe per la prima volta e nel 2004 confermata con 113mila preferenze nella Lista Uniti per l'Ulivo. In seguito le Marche non hanno più espresso parlamentari europei fino ad oggi.





