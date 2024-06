Europei atletica: tre in finale nei 1500m, ok Siragusa nei 200

Pietro Arese, Federico Riva e Osama Meslek si giocheranno la propria chance di medaglia nella finale dei 1500m uomini. Tutti e tre gli azzurri, infatti, sono riusciti a strappare il pass per l'atto conclusivo che si correrà nella giornata finale degli europei di atletica leggere di Roma 2024. Bene anche Irene Siragusa, qualificata alla semifinale nei 200m donne dove raggiunge l'altra italiana Dalia Kaddari. "Ho dormito pochissimo per le medaglie degli altri e per l'emozione. Ho gareggiato qui 16 anni fa per un campionato italiano cadetti, tornarci per un Europeo è bellissimo", le parole di Siragusa a fine gara.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA